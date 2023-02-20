«Эспаньол» сделал заявление о скандале, связанном с «Барселоной» и судьями

«Эспаньол» дал официальную реакцию на обвинения в адрес «Барселоны».

Каталонцы с 2001 года заплатили 6,66 млн евро вице-президенту испанского судейского комитета Энрикесу Негрейре.

95% оборота его компании в период с 2016 по 2018-й год – платежи от «Барсы».

Официальная позиция клуба – это оплата за консультационные услуги.

«Эспаньол» встревожен опубликованной информацией о так называемом «деле Негрейры». Оно еще находится на стадии расследования, но возможные последствия могут быть настолько серьезными, что потребуют исключительных действий.

«Эспаньол» всегда выступал за неукоснительное соблюдение закона и установленных процедур, и в этом смысле мы призываем компетентные органы разобраться с этим вопросом как можно быстрее, ведь дело ставит под сомнение репутацию нашего футбола на международном уровне», – говорится в заявлении «Эспаньола».

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