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    «Эспаньол» сделал заявление о скандале, связанном с «Барселоной» и судьями

    «Эспаньол» дал официальную реакцию на обвинения в адрес «Барселоны».

    • Каталонцы с 2001 года заплатили 6,66 млн евро вице-президенту испанского судейского комитета Энрикесу Негрейре.
    • 95% оборота его компании в период с 2016 по 2018-й год – платежи от «Барсы».
    • Официальная позиция клуба – это оплата за консультационные услуги.

    «Эспаньол» встревожен опубликованной информацией о так называемом «деле Негрейры». Оно еще находится на стадии расследования, но возможные последствия могут быть настолько серьезными, что потребуют исключительных действий.

    «Эспаньол» всегда выступал за неукоснительное соблюдение закона и установленных процедур, и в этом смысле мы призываем компетентные органы разобраться с этим вопросом как можно быстрее, ведь дело ставит под сомнение репутацию нашего футбола на международном уровне», – говорится в заявлении «Эспаньола».

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    Источник: сайт «Эспаньола»

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    Сегодня, 21:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67220

      portero 7 минут назад

      Эспаньол всегда был против Барселоны, название команды говорит о многом, в Каталонии Эчпаньол....

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