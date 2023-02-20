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  • «Эспаньол» сделал заявление о скандале, связанном с «Барселоной» и судьями

«Эспаньол» сделал заявление о скандале, связанном с «Барселоной» и судьями

20 февраля 2023, 21:58
3

«Эспаньол» дал официальную реакцию на обвинения в адрес «Барселоны».

  • Каталонцы с 2001 года заплатили 6,66 млн евро вице-президенту испанского судейского комитета Энрикесу Негрейре.
  • 95% оборота его компании в период с 2016 по 2018-й год – платежи от «Барсы».
  • Официальная позиция клуба – это оплата за консультационные услуги.

«Эспаньол» встревожен опубликованной информацией о так называемом «деле Негрейры». Оно еще находится на стадии расследования, но возможные последствия могут быть настолько серьезными, что потребуют исключительных действий.

«Эспаньол» всегда выступал за неукоснительное соблюдение закона и установленных процедур, и в этом смысле мы призываем компетентные органы разобраться с этим вопросом как можно быстрее, ведь дело ставит под сомнение репутацию нашего футбола на международном уровне», – говорится в заявлении «Эспаньола».

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Источник: сайт «Эспаньола»
Испания. Примера Барселона Эспаньол
Комментарии (3)
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portero
1676921327
Эспаньол всегда был против Барселоны, название команды говорит о многом, в Каталонии Эчпаньол....
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Tempos
1676924911
95% оборота его компании в период с 2016 по 2018-й год – платежи от «Барсы».... весной 2016 Барса проиграла подряд 3 матча, сыграв вничью в 4-м...это судьи так помогали...сезон 2016-17...чемпионом стал Реал...а судьи помогали Барсе, особенно в матче с Бетисом, превратив матч в цирк какой-то... следующий сезон чемпион Барса, отрыв от второго места(Атлетико) - 14 очков...даже низнаю как комментировать... скорее помогали Барсе всей Ла Лигой...
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Tempos
1676925370
Кстати, скандал с судейством это вторая часть марлезонского балета...первая была кажется 7-8 лет тому назад...когда по наводке "кое кого", по всей системе Барсы искали допинг...
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