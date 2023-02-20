Мбаппе поддержал травмированного Неймара

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выразил поддержку своему одноклубнику Неймару.
«Сил тебе, Неймар! Вся команда ждет, что ты очень скоро вернешься. Вперед, бро», – написал Мбаппе в соцсетях.
- Бразилец подвернул ногу в матче с «Лиллем» (4:3).
- У него выявлено растяжение связок правого голеностопа.
- Ожидается, что Неймар пропустит 3-4 недели.
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