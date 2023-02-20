Джикия рассказал, почему не считает себя легендой «Спартака»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о своем статусе в московском клубе.

«Превращаюсь ли в легенду «Спартака»? Нет, до этого слова мне сто процентов очень далеко.

Впервые услышал, что вхожу в топ-50 по количеству матчей в «Спартаке». Безусловно, это очень приятно. Но будем немного сужать списочек, 50 – великовато будет.

Что нужно, чтобы стать легендой «Спартака»? Во-первых, нужны трофеи, чтобы ты считался человеком, которым многое сделал для клуба.

К счастью, за время в «Спартаке», я выиграл наверное все трофеи, но чтобы считаться легендой клуба, нужно пройти ещe через очень многое», – заявил Джикия.

29-летний футболист выступает за «Спартак» с 2017 года.

Он провел за команду 194 матча.

Джикия выиграл с москвичами РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

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