Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джикия рассказал, почему не считает себя легендой «Спартака»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о своем статусе в московском клубе.

    «Превращаюсь ли в легенду «Спартака»? Нет, до этого слова мне сто процентов очень далеко.

    Впервые услышал, что вхожу в топ-50 по количеству матчей в «Спартаке». Безусловно, это очень приятно. Но будем немного сужать списочек, 50 – великовато будет.

    Что нужно, чтобы стать легендой «Спартака»? Во-первых, нужны трофеи, чтобы ты считался человеком, которым многое сделал для клуба.

    К счастью, за время в «Спартаке», я выиграл наверное все трофеи, но чтобы считаться легендой клуба, нужно пройти ещe через очень многое», – заявил Джикия.

    • 29-летний футболист выступает за «Спартак» с 2017 года.
    • Он провел за команду 194 матча.
    • Джикия выиграл с москвичами РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

    Российский футбол возвращается матчем «Локoмотив» – «Спaртак». Выбери победителя с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Джикия оценил состояние Промеса, пропустившего зимние сборы «Спартака»
    Джикия: «В «Спартаке» всегда много давления. Ничего не меняется» 2
    Джикия подвел итоги Зимнего кубка РПЛ для «Спартака» 4
    Источник: ютуб-канал «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:20
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11