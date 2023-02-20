Кононов прокомментировал скорую натурализацию Малкома и Клаудиньо

Экс-тренер «Спартака» Олег Кононов оценил решение бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо стать гражданами РФ.

«Получение гражданства и натурализация футболистов – всегда было, есть и будет. Это абсолютно нормальная практика во всем мире.

И у нас в России любят бразильских игроков... Я с ними работал и получал большое удовольствие.

Что касается приглашения Малкома и Клаудиньо в сборную России, это прерогатива главного тренера.

А насчет патриотизма, сразу вспоминаю Марио Фернандеса, который отдавал все силы, играя за сборную России и ЦСКА.

Имею в виду, что еще есть не менее сильное понятие – профессионализм. Если они будут вызваны в сборную, мое мнение: их уровень позволит усилить игру команды», – заявил Кононов.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.

Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

Ожидается, что бразильцы получат российские паспорта в течение весны.

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