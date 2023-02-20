Глава «Локомотива» Нагорных оценил работу Рангника в клубе

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о деятельности Ральфа Рангника, который в 2021 году был в клубе директором по спорту и развитию.
– Как вы смотрели на то, что происходило с «Локомотивом» до момента, как вы пришли?
– Наверное, все, кто болеет и переживает за «Локомотив», с неудовлетворением наблюдали за состоянием команды. Я очень надеюсь, что эта черная полоса останется в прошлом.
Сегодня и главный тренер, и тренерский штаб, и спортивный блок клуба, и футболисты делают все, чтобы выбраться из этой ситуации.
Конечно, уже избитая фраза, и футболисты, и руководители не раз ее повторяли: 14-е место – это не место для «Локомотива».
– Расставание с прошлой командой менеджеров прошло безболезненно? Как происходил процесс? Вы, грубо говоря, пришли, ударили кулаком по столу и сказали всем немцам: «Вон!»?
– Решение закончить совместную работу было доведено до специалистов генеральным директором клуба, практически параллельно с этим произошли изменения и в совете директоров.
Наверное, всем уже было объективно понятно, что у прошлой команды не получилось, хотя поначалу многие специалисты и болельщики с энтузиазмом относились к изменениям.
Мы же видели «Лейпциг» в Лиге чемпионов, что команда атлетичная, способна 90 минут поддерживать высокий темп и даже взвинчивать его на последних минутах.
Сама по себе модель казалась прогрессивной, такой, по которой живут многие современные клубы.
Может, переход Рангника в английский чемпионат сказался, и что-то пошло не так. По факту приходится констатировать, что проект получился неудачным.
– Кстати, вы с Рангником общались? С кем вообще говорили из той команды?
– Нет, с Рангником я не разговаривал. В тот период не входил в руководящий орган клуба.
- Рангник работал в «Локомотиве» с июля по ноябрь 2021 года.
- После московского клуба немец возглавил «Манчестер Юнайтед».
- Сейчас он тренирует сборную Австрии.
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