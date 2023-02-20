Глава «Локомотива» Нагорных оценил работу Рангника в клубе

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о деятельности Ральфа Рангника, который в 2021 году был в клубе директором по спорту и развитию.

– Как вы смотрели на то, что происходило с «Локомотивом» до момента, как вы пришли?

– Наверное, все, кто болеет и переживает за «Локомотив», с неудовлетворением наблюдали за состоянием команды. Я очень надеюсь, что эта черная полоса останется в прошлом.

Сегодня и главный тренер, и тренерский штаб, и спортивный блок клуба, и футболисты делают все, чтобы выбраться из этой ситуации.

Конечно, уже избитая фраза, и футболисты, и руководители не раз ее повторяли: 14-е место – это не место для «Локомотива».

– Расставание с прошлой командой менеджеров прошло безболезненно? Как происходил процесс? Вы, грубо говоря, пришли, ударили кулаком по столу и сказали всем немцам: «Вон!»?

– Решение закончить совместную работу было доведено до специалистов генеральным директором клуба, практически параллельно с этим произошли изменения и в совете директоров.

Наверное, всем уже было объективно понятно, что у прошлой команды не получилось, хотя поначалу многие специалисты и болельщики с энтузиазмом относились к изменениям.

Мы же видели «Лейпциг» в Лиге чемпионов, что команда атлетичная, способна 90 минут поддерживать высокий темп и даже взвинчивать его на последних минутах.

Сама по себе модель казалась прогрессивной, такой, по которой живут многие современные клубы.

Может, переход Рангника в английский чемпионат сказался, и что-то пошло не так. По факту приходится констатировать, что проект получился неудачным.

– Кстати, вы с Рангником общались? С кем вообще говорили из той команды?

– Нет, с Рангником я не разговаривал. В тот период не входил в руководящий орган клуба.

Рангник работал в «Локомотиве» с июля по ноябрь 2021 года.

После московского клуба немец возглавил «Манчестер Юнайтед».

Сейчас он тренирует сборную Австрии.

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