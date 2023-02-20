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    Газизов объяснил, почему Павлюченко отказался подписывать контракт с «Уфой»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал отказ нападающего Романа Павлюченко подписывать контракт с башкирским клубом.

    – Это его решение. Он все объяснил. Я как руководитель хотел заключить контракт, мы пытались. Он сделал выводы как профессионал, как игрок.

    – Вопрос был не в деньгах?

    – Нет, конечно. Меньше всего вопросов было по финансам. Это вопрос лично его желания. Он большой молодец, для него деньги не были приоритетом.

    • 41-летний футболист хотел сыграть против «Ахмата» в Кубке России.
    • Павлюченко намеревался забить 200-й гол в клубной карьере.
    • Он мог заработать 4,5 миллиона рублей за 1 матч.

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    Источник: «РБ Спорт»

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