Газизов объяснил, почему Павлюченко отказался подписывать контракт с «Уфой»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал отказ нападающего Романа Павлюченко подписывать контракт с башкирским клубом.

– Это его решение. Он все объяснил. Я как руководитель хотел заключить контракт, мы пытались. Он сделал выводы как профессионал, как игрок.

– Вопрос был не в деньгах?

– Нет, конечно. Меньше всего вопросов было по финансам. Это вопрос лично его желания. Он большой молодец, для него деньги не были приоритетом.

41-летний футболист хотел сыграть против «Ахмата» в Кубке России.

Павлюченко намеревался забить 200-й гол в клубной карьере.

Он мог заработать 4,5 миллиона рублей за 1 матч.

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