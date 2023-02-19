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    «МЮ» и «Лестер» выдали лучший матч АПЛ последних 7 лет по ударам по воротам

    В матче 24-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Лестером» зафиксировано 45 ударов по воротам.

    Последний раз в матче АПЛ столько ударов было в 2016 году. Тогда 45 раз по воротам пробили «Манчестер Юнайтед» и «Бернли».

    • У «МЮ» в ворота «Лестера» дважды забил Маркус Рэшфорд.
    • Манчестерцы отстают от 1-го места АПЛ на 5 очков.
    • «Лестер» идет 14-м.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +811

      АКМ-74У 1 час назад

      Мне кажется, у Лестера и его болельщиков совсем другое мнение.

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