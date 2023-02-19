«МЮ» и «Лестер» выдали лучший матч АПЛ последних 7 лет по ударам по воротам

В матче 24-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Лестером» зафиксировано 45 ударов по воротам.

Последний раз в матче АПЛ столько ударов было в 2016 году. Тогда 45 раз по воротам пробили «Манчестер Юнайтед» и «Бернли».

У «МЮ» в ворота «Лестера» дважды забил Маркус Рэшфорд.

Манчестерцы отстают от 1-го места АПЛ на 5 очков.

«Лестер» идет 14-м.

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