«МЮ» и «Лестер» выдали лучший матч АПЛ последних 7 лет по ударам по воротам

Мне кажется, у Лестера и его болельщиков совсем другое мнение.
В матче 24-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Лестером» зафиксировано 45 ударов по воротам.
Последний раз в матче АПЛ столько ударов было в 2016 году. Тогда 45 раз по воротам пробили «Манчестер Юнайтед» и «Бернли».
- У «МЮ» в ворота «Лестера» дважды забил Маркус Рэшфорд.
- Манчестерцы отстают от 1-го места АПЛ на 5 очков.
- «Лестер» идет 14-м.
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