Лига 1. Гол Головина помог «Монако» победить «Брест» (2:1) и подняться на 2-е место

Вот за Головина нам не стыдно. Человек стабильно показывает уровень. Так держать.
«Монако» в 24-м туре Лиги 1 переиграл «Брест» на его поле. У гостей счет открыл российский полузащитник Александр Головин. Он провел на поле весь матч.
У россиянина теперь шесть голов в сезоне чемпионата Франции.
«Монако» поднялся на второе место. «Брест» идет 16-м.
Франция. Лига 1. 24-й тур
Голы: 0:1 – Головин, 39; 0:2 – Боадю, 73; 1:2 – ле Дуарон, 86.
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