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    Лига 1. Гол Головина помог «Монако» победить «Брест» (2:1) и подняться на 2-е место

    «Монако» в 24-м туре Лиги 1 переиграл «Брест» на его поле. У гостей счет открыл российский полузащитник Александр Головин. Он провел на поле весь матч.

    У россиянина теперь шесть голов в сезоне чемпионата Франции.

    «Монако» поднялся на второе место. «Брест» идет 16-м.

    Франция. Лига 1. 24-й тур

    Брест – Монако – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Головин, 39; 0:2 – Боадю, 73; 1:2 – ле Дуарон, 86.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4018

      raritet 2 часа назад

      Вот за Головина нам не стыдно. Человек стабильно показывает уровень. Так держать.

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      Рейтинг: +784

      Таврида 2 часа назад

      Головин - голова!

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