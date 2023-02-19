Лига 1. Гол Головина помог «Монако» победить «Брест» (2:1) и подняться на 2-е место

«Монако» в 24-м туре Лиги 1 переиграл «Брест» на его поле. У гостей счет открыл российский полузащитник Александр Головин. Он провел на поле весь матч.

У россиянина теперь шесть голов в сезоне чемпионата Франции.

«Монако» поднялся на второе место. «Брест» идет 16-м.

Франция. Лига 1. 24-й тур

Брест – Монако – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Головин, 39; 0:2 – Боадю, 73; 1:2 – ле Дуарон, 86.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!