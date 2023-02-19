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    Головин установил личный рекорд по голам за сезон

    Полузащитник «Монако» Александр Головин забил в этом сезоне Лиги 1 шесть голов. Это его самый результативный сезон в чемпионате за всю карьеру.

    Головин превзошел достижение сезона-2017/18, когда забил в РПЛ пять голов.

    • Сегодня Головин забил на выезде «Бресту».
    • Игрок в «Монако» с 2018 года.
    • Головиным интересуется «Боруссия» Д.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1775

      Красногвардейчик 12 минут назад

      Делодаже не в голах, у Саши стабильность появилась....настоящий игрок основы

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