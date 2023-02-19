Головин установил личный рекорд по голам за сезон

Полузащитник «Монако» Александр Головин забил в этом сезоне Лиги 1 шесть голов. Это его самый результативный сезон в чемпионате за всю карьеру.

Головин превзошел достижение сезона-2017/18, когда забил в РПЛ пять голов.

Сегодня Головин забил на выезде «Бресту».

Игрок в «Монако» с 2018 года.

Головиным интересуется «Боруссия» Д.

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