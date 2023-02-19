Терюшков: «Малком и Клаудиньо – новые защитники нашего Отечества»

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков оценил решение бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо стать гражданами РФ.

«По ряду условий граждане других государств вправе воспользоваться процедурой получения гражданства нашей страны. При получении гражданства важно понимать, что это не только права, но и обязанности. Например, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции.

Таким образом, принимая в гражданство Малкома и Клаудиньо, Российская Федерация приобрела в их лице дополнительно двух защитников нашего Отечества.

Что касается их пользы для российского футбола, то моя позиция неизменна — я за поступательное сведение количества легионеров к минимуму с последующей опорой на доморощенных футболистов, прошедших отечественную школу футбола. Хотя в последние время, благодаря деятельности футбольных агентов, мы теряем такую возможность», — сказал Терюшков.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.

Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

В будущем они смогут выступать за сборную России.

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