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    Терюшков: «Малком и Клаудиньо – новые защитники нашего Отечества»

    Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков оценил решение бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо стать гражданами РФ.

    «По ряду условий граждане других государств вправе воспользоваться процедурой получения гражданства нашей страны. При получении гражданства важно понимать, что это не только права, но и обязанности. Например, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции.

    Таким образом, принимая в гражданство Малкома и Клаудиньо, Российская Федерация приобрела в их лице дополнительно двух защитников нашего Отечества.

    Что касается их пользы для российского футбола, то моя позиция неизменна — я за поступательное сведение количества легионеров к минимуму с последующей опорой на доморощенных футболистов, прошедших отечественную школу футбола. Хотя в последние время, благодаря деятельности футбольных агентов, мы теряем такую возможность», — сказал Терюшков.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
    • В будущем они смогут выступать за сборную России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 28 минут назад

      желательно еще на 23 февраля этим защитникам Отечества не забыть из казны по килограммовому слитку Au 999 пробы в 24 карата подарить ,а 24 февраля, в аккурат на годовщину СВО, отправить на передовую, ну хотя бы до начала календарного сезона в РФЛ

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