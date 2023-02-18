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    Бывшие владельцы «Милана» включились в гонку за покупку «Манчестер Юнайтед»

    Американский хедж-фонд Elliott подал заявку на покупку «Манчестер Юнайтед». Сколько американцы готовы заплатить за клуб, не сообщается.

    Раньше фонд владел «Миланом».

    • На покупку манчестерцев также претендуют катарский шейх Аль Тани и английский миллиардер Джим Рэтклифф.
    • «МЮ» с 2005 года принадлежит семье Глейзеров.
    • При них клуб брал Лигу чемпионов, АПЛ.

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    Источник: The Times

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +449

      lipatov32 1 час назад

      Поставил Милан раком, а теперь му-му будут раком ставить. Хотя они так стоят уже давно!))))

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