Бывшие владельцы «Милана» включились в гонку за покупку «Манчестер Юнайтед»

Поставил Милан раком, а теперь му-му будут раком ставить. Хотя они так стоят уже давно!))))
Американский хедж-фонд Elliott подал заявку на покупку «Манчестер Юнайтед». Сколько американцы готовы заплатить за клуб, не сообщается.
Раньше фонд владел «Миланом».
- На покупку манчестерцев также претендуют катарский шейх Аль Тани и английский миллиардер Джим Рэтклифф.
- «МЮ» с 2005 года принадлежит семье Глейзеров.
- При них клуб брал Лигу чемпионов, АПЛ.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!