Бывшие владельцы «Милана» включились в гонку за покупку «Манчестер Юнайтед»

Американский хедж-фонд Elliott подал заявку на покупку «Манчестер Юнайтед». Сколько американцы готовы заплатить за клуб, не сообщается.

Раньше фонд владел «Миланом».

На покупку манчестерцев также претендуют катарский шейх Аль Тани и английский миллиардер Джим Рэтклифф.

«МЮ» с 2005 года принадлежит семье Глейзеров.

При них клуб брал Лигу чемпионов, АПЛ.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!