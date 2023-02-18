Зинченко впервые забил в АПЛ – в 92-м матче

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Александр Зинченко помог «Арсеналу» победить «Астон Виллу» (4:2) в 24-м туре АПЛ.
Украинец сравнял счет на 61-й минуте.
Для него это дебютный гол в английской Премьер-лиге. 26-летнему футболисту потребовалось 92 матча.
- «Манчестер Сити» – 76 игр в АПЛ
- «Арсенал» – 16 игр в АПЛ
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