Зинченко впервые забил в АПЛ – в 92-м матче

Александр Зинченко помог «Арсеналу» победить «Астон Виллу» (4:2) в 24-м туре АПЛ.

Украинец сравнял счет на 61-й минуте.

Для него это дебютный гол в английской Премьер-лиге. 26-летнему футболисту потребовалось 92 матча.

«Манчестер Сити» – 76 игр в АПЛ

«Арсенал» – 16 игр в АПЛ

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!