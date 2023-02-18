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    Зинченко впервые забил в АПЛ – в 92-м матче

    Александр Зинченко помог «Арсеналу» победить «Астон Виллу» (4:2) в 24-м туре АПЛ.

    Украинец сравнял счет на 61-й минуте.

    Для него это дебютный гол в английской Премьер-лиге. 26-летнему футболисту потребовалось 92 матча.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      dvergerger 15 минут назад


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