«Локомотив» интересуется полузащитником сборной России

Хавбек «Крыльев Советов» Александр Коваленко, права на которого принадлежат «Сочи», привлек внимание «Локомотива».

Московский клуб хочет купить 19-летнего футболиста по окончании сезона-2022/23.

Отступные в его контракте – 200 миллионов рублей.

В этом сезоне Коваленко забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 20 матчах.

В сентябре он дебютировал за сборную России.

Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.

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