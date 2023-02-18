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    «Локомотив» интересуется полузащитником сборной России

    Хавбек «Крыльев Советов» Александр Коваленко, права на которого принадлежат «Сочи», привлек внимание «Локомотива».

    Московский клуб хочет купить 19-летнего футболиста по окончании сезона-2022/23.

    Отступные в его контракте – 200 миллионов рублей.

    • В этом сезоне Коваленко забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 20 матчах.
    • В сентябре он дебютировал за сборную России.
    • Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 16:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 4 минуты назад

      Бердыев не отдаст.

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