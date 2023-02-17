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    Алип: «Не участвовал в переговорах по контракту с «Зенитом». Готовился к свадьбе»

    Защитник «Зенита» Нуралы Алип сообщил, что не принимал участия в переговорах по контракту, подписанному в декабре.

    — Долго шли переговоры по поводу полноценного контракта?

    — Если честно, когда закончилась первая часть сезона, больше о свадьбе думал. А насчет контракта руководители «Зенита» и «Кайрата» решали.

    — Даже не интересовались, как идут переговоры?

    — Сразу сказал: буду готовиться к свадьбе, сообщите, пожалуйста, к чему пришли. Прошла примерно неделя, позвонили и сказали, что можно подписывать контракт.

    — Контракт на три с половиной года с точки зрения его продолжительности вас устроил?

    — Так решили клубы, я согласился.

    • Футболист перебрался в Россию 16 февраля 2022 года.
    • С тех пор он провел 20 матчей без голевых действий.
    • В декабре «Зенит» выкупил Алипа за 2 миллиона евро и заключил с ним контракт по схеме «2,5+1».

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    Источник: «Матч ТВ»

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