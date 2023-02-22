«Интер» и «Порту» сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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Встреча пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

Пять последних очных матчей: три победы «Интера», одна ничья, один раз выиграл «Порту». В последний раз команды встречались в 2006 году – итальянцы победили со счетом 3:2.

Игра состоится в среду, 22 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

«Интер» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу хозяев составляет 1,84. На ничью – 3,80. На выигрыш гостей можно поставить за 4,60.