Кавазашвили: «Захарян достоин большего, чем «Галатасарай»

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал новость о том, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян отказался от перехода в «Галатасарай».

«Захарян правильно сделал, отказавшись от «Галатасарая», ему туда не нужно! Стиль, который там любят, совсем не подходит Арсену. Соображает парень, значит, есть голова на плечах, либо хорошие советники рядом, которые правильно ему подсказали дорогу.

Пускай потерпит ещe, поиграет в «Динамо» этот сезон, а дальше уже примет финальное решение. Арсен достоин большей команды, чем «Галатасарай»! Я уверен в этом», — сказал Кавазашвили.

Сообщалось, что «Галатасарай» был готов заплатить за «Захаряна 11+2 миллиона евро.

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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