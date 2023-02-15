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    Ибрагимович сыграл за молодежку «Милана» вместе со своим сыном

    Форвард «Милана» Златан Ибрагимович провел тренировку в составе молодежной команды.

    Он сыграл против основы вместе со своим сыном Максимилианом.

    «ДНК», – подписал фото Златан, которое он опубликовал в твиттере.

    • Максимилиану Ибрагимовичу 16 лет. Он перешел в итальянский клуб прошлым летом.
    • Златан близок к возвращению в строй после операции на колене. Он пропустил 8 месяцев.

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    Источник: сайт «Милана»

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