Акинфеев рассказал, чего ему не хватило, чтобы приблизиться к Яшину

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался об экс-вратаре сборной СССР Льве Яшине.

— Когда-то вы сказали, что вы никто по сравнению с Яшиным. Сейчас как думаете?

— По-прежнему так считаю. Во-первых, у Льва Ивановича есть «Золотой мяч», и это о многом говорит. Даже в те времена, когда были Пеле, куча других классных футболистов, он его получил.

— Пеле его и не мог получить — в ту пору «Золотой мяч» вручали только европейцам.

— Все равно! Звезд из Европы тоже было очень много. Плюс сейчас можно в ютубе посмотреть нарезку старых хроник — Яшин такие сейвы делал! Чего стоит один матч в составе сборной мира против сборной Англии на «Уэмбли», когда Лев Иванович, как пантера, все потащил.

Ни один человек не может приблизиться к нему. Чтобы подойти поближе, мне надо было хотя бы выиграть чемпионат Европы или чемпионат мира. Тогда бы я, может, задумался, что где-то рядом. Но не сейчас.

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