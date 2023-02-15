Акинфеев рассказал, чего ему не хватило, чтобы приблизиться к Яшину

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался об экс-вратаре сборной СССР Льве Яшине.
— Когда-то вы сказали, что вы никто по сравнению с Яшиным. Сейчас как думаете?
— По-прежнему так считаю. Во-первых, у Льва Ивановича есть «Золотой мяч», и это о многом говорит. Даже в те времена, когда были Пеле, куча других классных футболистов, он его получил.
— Пеле его и не мог получить — в ту пору «Золотой мяч» вручали только европейцам.
— Все равно! Звезд из Европы тоже было очень много. Плюс сейчас можно в ютубе посмотреть нарезку старых хроник — Яшин такие сейвы делал! Чего стоит один матч в составе сборной мира против сборной Англии на «Уэмбли», когда Лев Иванович, как пантера, все потащил.
Ни один человек не может приблизиться к нему. Чтобы подойти поближе, мне надо было хотя бы выиграть чемпионат Европы или чемпионат мира. Тогда бы я, может, задумался, что где-то рядом. Но не сейчас.
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