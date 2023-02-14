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    Рамос назвал причину ухода из «Реала» в 2021 году

    Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос объяснил, почему ушел из «Реала» в 2021 году.

    «Уход из «Реала» был очень большой переменой. Я много выиграл с мадридцами, но подумал, что попытаться помочь «ПСЖ» – хороший повод сменить обстановку и продолжать побеждать.

    Поначалу все было очень сложно, особенно когда переезжаешь с четырьмя детьми – нужно было найти дом и обустроиться. Сначала было сложно, но все получилось», – сказал Рамос.

    • 36-летний Рамос в сезоне Лиги 1 провел 20 матчей, сделал ассист.
    • Игрок стоит 6 миллионов евро.

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    Источник: сайт УЕФА

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