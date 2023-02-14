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    Гвардиола извинился за слова о Джеррарде

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола попросил прощения у экс-капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда.

    Ранее испанец, комментируя обвинения своего клуба в финансовых нарушениях, сказал: «Виноват ли «Ман Сити», что Джеррард поскользнулся на «Энфилде»?».

    «Я приношу извинения Джеррарду за свои необязательные и глупые комментарии.

    Мне стыдно за себя, потому что он этого не заслуживает», – сказал Гвардиола.

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    Источник: Manchester Evening News

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +733

      Таврида 1 час назад

      Слова мужика, дальше ничего комментировать не надо...

      2
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      Рейтинг: +1049

      mig28 2 часа назад

      Ну понятно, что обидно...но легенду трогать всё-таки не надо...

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