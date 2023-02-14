Гвардиола извинился за слова о Джеррарде

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола попросил прощения у экс-капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда.

Ранее испанец, комментируя обвинения своего клуба в финансовых нарушениях, сказал: «Виноват ли «Ман Сити», что Джеррард поскользнулся на «Энфилде»?».

«Я приношу извинения Джеррарду за свои необязательные и глупые комментарии.

Мне стыдно за себя, потому что он этого не заслуживает», – сказал Гвардиола.

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