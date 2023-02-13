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    Спаллетти может возглавить «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» рассматривает кандидатуру главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти.

    Летом итальянец может заменить Юргена Клоппа.

    • «Наполи» под руководством Спаллетти лидирует в Серии А с 16-очковым отрывом.
    • У «Ливерпуля» 4 матча АПЛ подряд без побед.
    • Команда идет на 10-м месте в таблице Премьер-лиги.

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    Источник: Calciomercatoweb

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    Сегодня, 13:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4014

      raritet 1 час назад

      Лучано хороший тренер еще старой школы. Именно не менеджер как многие молодые тренеры , а именно , тренер.

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