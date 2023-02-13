Спаллетти может возглавить «Ливерпуль»

Лучано хороший тренер еще старой школы. Именно не менеджер как многие молодые тренеры , а именно , тренер.
«Ливерпуль» рассматривает кандидатуру главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти.
Летом итальянец может заменить Юргена Клоппа.
- «Наполи» под руководством Спаллетти лидирует в Серии А с 16-очковым отрывом.
- У «Ливерпуля» 4 матча АПЛ подряд без побед.
- Команда идет на 10-м месте в таблице Премьер-лиги.
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