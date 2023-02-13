«Барселона» победила в 11-м матче подряд. Команда Хави не проигрывает с октября 2022 года

«Барселона» победила «Вильярреал» (1:0) в матче 21-го тура Примеры.

Каталонский клуб одержал 11-ю победу подряд. Кроме того, команда Хави не проигрывает на протяжении 16 матчей – с октября 2022 года. Последнее поражение – от «Баварии» (0:3) на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Барселона» лидирует в Примере с 56 очками.

Отрыв от «Реала» – 11 баллов.

У мадридцев есть игра в запасе.

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