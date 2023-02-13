«Барселона» обыграла «Вильярреал» (1:0) на выезде в матче 21-го тура Примеры.

Единственный гол на 18-й минуте забил Педри. «Барселона» одержала 11-ю победу подряд во всех турнирах.

Каталонский клуб оторвался от идущего вторым в Примере «Реала» на 11 очков. У мадридцев есть игра в запасе.

Испания. Примера. 21-й тур

Вильярреал – Барселона – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Педри, 18.

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