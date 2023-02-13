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    Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» (1:0) и оторвалась от «Реала» на 11 очков

    «Барселона» обыграла «Вильярреал» (1:0) на выезде в матче 21-го тура Примеры.

    Единственный гол на 18-й минуте забил Педри. «Барселона» одержала 11-ю победу подряд во всех турнирах.

    Каталонский клуб оторвался от идущего вторым в Примере «Реала» на 11 очков. У мадридцев есть игра в запасе.

    Испания. Примера. 21-й тур

    Вильярреал – Барселона – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Педри, 18.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

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    Источник: «Бомбардир»

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