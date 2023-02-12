Аршавин объяснил, зачем Дзюбу взяли в «Локомотив»

Экс-полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».

— С точки зрения спорта трудно будет оценить переход Дзюбы. Но мне кажется, «Локомотив» был самым лучшим вариантом из тех, про которые говорили. Там игроки статуснее, чем в «Пари НН». А вот как он себя проявит, ведь он три месяца не тренировался ни с кем, вопрос открыт.

— Он игрок основного состава?

— Думаю, его там рассматривают. Но все равно ему нужно это доказать.

— Возможный лидер в раздевалке?

— Безусловно. В любой команде с ним больше него трудно говорить. Для этого тоже его и брали, чтобы сплотить команду. Чтобы она не была разрозненной. Когда будет такой авторитет в российском футболе, это «Локомотиву» поможет.

«Локомотив» идет в зоне переходных матчей.

Контракт с Дзюбой рассчитан до лета.

Игрок – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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