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    Аршавин объяснил, зачем Дзюбу взяли в «Локомотив»

    Экс-полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».

    — С точки зрения спорта трудно будет оценить переход Дзюбы. Но мне кажется, «Локомотив» был самым лучшим вариантом из тех, про которые говорили. Там игроки статуснее, чем в «Пари НН». А вот как он себя проявит, ведь он три месяца не тренировался ни с кем, вопрос открыт.

    — Он игрок основного состава?

    — Думаю, его там рассматривают. Но все равно ему нужно это доказать.

    — Возможный лидер в раздевалке?

    — Безусловно. В любой команде с ним больше него трудно говорить. Для этого тоже его и брали, чтобы сплотить команду. Чтобы она не была разрозненной. Когда будет такой авторитет в российском футболе, это «Локомотиву» поможет.

    • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей.
    • Контракт с Дзюбой рассчитан до лета.
    • Игрок – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.02.2023 23:59
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