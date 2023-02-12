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    «Вильярреал» – «Барселона»: стартовые составы на 21-й тур Примеры

    «Вильярреал» и «Барселона» назвали стартовые составы на матч 21-го тура Примеры.

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    «Вильярреал»: Рейна, Фойт, Альбиоль, Торрес, Морено, Капу, Парехо, Коклен, Пино, Моралес, Баэна.

    «Барселона»: тер Стеген, Бальде, Кристенсен, Араухо, Кунде, Де Йонг, Кессье, Педри, Гави, Рафинья, Левандовски.

    Пять последних очных матчей: четыре победы «Барселоны», один раз выиграл «Вильярреал».

    В последний раз команды встречались 20 октября 2022 года – «Барселона» разгромила соперника со счетом 3:0.

    Коэффициенты:

    • Победа Вильярреала– 4.60
    • Ничья – 3.90
    • Победа Барселоны – 1.76

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.02.2023 22:07
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