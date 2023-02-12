«Вильярреал» и «Барселона» назвали стартовые составы на матч 21-го тура Примеры.

Игра состоится в воскресенье, 12 февраля.

Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Знаешь, кто победит? Получи бесплатно 17000 рублей и ставь на матч

«Вильярреал»: Рейна, Фойт, Альбиоль, Торрес, Морено, Капу, Парехо, Коклен, Пино, Моралес, Баэна.

«Барселона»: тер Стеген, Бальде, Кристенсен, Араухо, Кунде, Де Йонг, Кессье, Педри, Гави, Рафинья, Левандовски.

Пять последних очных матчей: четыре победы «Барселоны», один раз выиграл «Вильярреал».

В последний раз команды встречались 20 октября 2022 года – «Барселона» разгромила соперника со счетом 3:0.

Коэффициенты: