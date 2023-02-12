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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил в гостях «Лидс» (2:0). Отставание от 1-го места – 5 очков

    «Манчестер Юнайтед» в 23-м туре чемпионата Англии победил на выезде «Лидс». Решающим оказался гол Маркуса Рэшфорда.

    Манчестерцы поднялись на второе место. Отставание от первого – пять очков. «Лидс» занимает 17-ю строчку.

    «Лидс» планирует назначить на пост главного тренера Стивена Джеррарда.

    У «МЮ» шесть матчей подряд без поражений.

    «Лидс» не побеждает «МЮ» в АПЛ с 2002 года.

    Англия. АПЛ. 23-й тур

    Лидс – Манчестер Юнайтед – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Рэшфорд, 80; 0:2 – Гарначо, 85.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +700

      Таврида 1 час назад

      Роналду опять затащил игру своим отсутствием.

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