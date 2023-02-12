«Манчестер Юнайтед» в 23-м туре чемпионата Англии победил на выезде «Лидс». Решающим оказался гол Маркуса Рэшфорда.

Манчестерцы поднялись на второе место. Отставание от первого – пять очков. «Лидс» занимает 17-ю строчку.

«Лидс» планирует назначить на пост главного тренера Стивена Джеррарда.

У «МЮ» шесть матчей подряд без поражений.

«Лидс» не побеждает «МЮ» в АПЛ с 2002 года.

Англия. АПЛ. 23-й тур

Лидс – Манчестер Юнайтед – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Рэшфорд, 80; 0:2 – Гарначо, 85.

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