«Манчестер Юнайтед» в 23-м туре чемпионата Англии победил на выезде «Лидс». Решающим оказался гол Маркуса Рэшфорда.
Манчестерцы поднялись на второе место. Отставание от первого – пять очков. «Лидс» занимает 17-ю строчку.
«Лидс» планирует назначить на пост главного тренера Стивена Джеррарда.
У «МЮ» шесть матчей подряд без поражений.
«Лидс» не побеждает «МЮ» в АПЛ с 2002 года.
Англия. АПЛ. 23-й тур
Лидс – Манчестер Юнайтед – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Рэшфорд, 80; 0:2 – Гарначо, 85.
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Источник: «Бомбардир»