Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Промес побывал на «Кубке легенд»

    На московской арене «Мегаспорт» в эти выходные проходит традиционный турнир «Кубок легенд».

    Мероприятие посетил нападающий «Спартака» Квинси Промес, который проходит зимнюю подготовку в России.

    • Это 15-й розыгрыш «Кубка легенд».
    • Сборная России не выиграла турнир только 1 раз.
    • Промес пропустил уже 2 сбора «Спартака». Предполагалось, что клуб не взял Квинси в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Кураньи назвал лучшего легионера в РПЛ 2
    Аленичев: «Промес – легенда «Спартака». Он наш, «мясной» 12
    В «Спартаке» ответили на вопрос, полетит ли Промес с командой на сборы в Турции 3
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:52
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11