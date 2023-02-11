Промес побывал на «Кубке легенд»

На московской арене «Мегаспорт» в эти выходные проходит традиционный турнир «Кубок легенд».

Мероприятие посетил нападающий «Спартака» Квинси Промес, который проходит зимнюю подготовку в России.

Это 15-й розыгрыш «Кубка легенд».

Сборная России не выиграла турнир только 1 раз.

Промес пропустил уже 2 сбора «Спартака». Предполагалось, что клуб не взял Квинси в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.

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