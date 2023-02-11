Стало известно, почему Слуцкий отказался возглавить «Краснодар»

Кому стало известно , если ссылка не на действующие лица , а на какой-то непонятный источник ?
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий этой зимой сделал предложение возглавить команду Леониду Слуцкому.
«Слуцкий отказался из-за желания сохранить хорошие отношения с владельцем клуба», – написал источник.
- В итоге «Краснодар» принял серб Владимир Ивич.
- Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».
- Тренер выигрывал РПЛ с ЦСКА.
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