Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Стало известно, почему Слуцкий отказался возглавить «Краснодар»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий этой зимой сделал предложение возглавить команду Леониду Слуцкому.

    «Слуцкий отказался из-за желания сохранить хорошие отношения с владельцем клуба», – написал источник.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Карпин оценил журналистскую работу Слуцкого
    «Потрясающий тренер». Капитан «Арсенала» – о Слуцком
    Селюк подарит «Химкам» 100 тысяч, если его клиент Гогуа не станет лучшим центральным защитником команды
    Источник: телеграм-канал «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:43
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13082

      Алексей З 35 минут назад

      Кому стало известно , если ссылка не на действующие лица , а на какой-то непонятный источник ?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11