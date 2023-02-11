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    Баньяц назвал самого сложного соперника в РПЛ. Это не «Зенит»

    Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц считает «Спартак» сложнейшим соперником по чемпионату России.

    – Самый сложный соперник в России из тех, с кем ты играл?

    – Думаю, что «Спартак». С ним было непросто. Слышал, что это самая популярная команда России, у нее много болельщиков. Но и у нас в Краснодаре нередко собирается полный стадион.

    – «Зенит» уверенно лидирует в РПЛ. Как ты думаешь, можно ли с ними конкурировать?

    – Да, конечно. Когда мы играли против них, мы были не хуже. Они такие же футболисты, как и мы. Конечно, футболисты у них топ-класса, но все возможно.

    • «Зенит» лидирует с 6-очковым отрывом.
    • «Спартак» идет 2-м.
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «РБ Спорт»

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