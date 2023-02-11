Баньяц назвал самого сложного соперника в РПЛ. Это не «Зенит»

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц считает «Спартак» сложнейшим соперником по чемпионату России.

– Самый сложный соперник в России из тех, с кем ты играл?

– Думаю, что «Спартак». С ним было непросто. Слышал, что это самая популярная команда России, у нее много болельщиков. Но и у нас в Краснодаре нередко собирается полный стадион.

– «Зенит» уверенно лидирует в РПЛ. Как ты думаешь, можно ли с ними конкурировать?

– Да, конечно. Когда мы играли против них, мы были не хуже. Они такие же футболисты, как и мы. Конечно, футболисты у них топ-класса, но все возможно.

«Зенит» лидирует с 6-очковым отрывом.

«Спартак» идет 2-м.

Сезон РПЛ возобновится в марте.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!