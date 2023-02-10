Зидан назвал условие для возвращения в «Реал»

Зинедин Зидан может в третий раз возглавить «Реал».

Он готов вернуться в мадридский клуб, но при одном условии.

Француз хочет видеть в своей команде нападающего «Лиона» Райана Шерки.

Зидан покинул «Реал» в мае 2021 года и с тех пор остается без работы.

Рыночная стоимость Шерки – 18 миллионов евро.

В составе «Лиона» 19-летний француз алжирского происхождения забил 12 голов и сделал 13 ассистов в 85 матчах.

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