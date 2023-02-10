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    Зидан назвал условие для возвращения в «Реал»

    Зинедин Зидан может в третий раз возглавить «Реал».

    Он готов вернуться в мадридский клуб, но при одном условии.

    Француз хочет видеть в своей команде нападающего «Лиона» Райана Шерки.

    • Зидан покинул «Реал» в мае 2021 года и с тех пор остается без работы.
    • Рыночная стоимость Шерки – 18 миллионов евро.
    • В составе «Лиона» 19-летний француз алжирского происхождения забил 12 голов и сделал 13 ассистов в 85 матчах.

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    Источник: Sport.es

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12281

      DeStar 1 час назад

      во условия у зидана)) во истину своеобразный человек, великий)

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      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid 1 час назад

      Возвращаться к бывшим не всегда хорошая идея. И уж тем более в третий раз
      Я бы на месте Зидана поработал пока что каким-нибудь спортдиром, например. Чтобы без денег не сидеть)
      А потом, когда Перез уйдет на пенсию, можно и возвращаться.
      Всё-таки клуб это в первую очередь президент и руководство, даже не игроки

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      Рейтинг: +12281

      DeStar > RealDiMoNMadrid 58 минут назад

      да пусть они с анчелотти меняются)))
      анчи принес десиму (10-ку)
      потом зидан 11-12-13 лч)
      потом днище
      потом зидан вернулся и взял лигу
      а потом снова вернулся анчи и взял 15 лигу)
      вот именно эти тренера взяли 5 лч последних для реала, за 20+ лет только они это реалу принесли)

      видно что зидан больше .... не тренер ,а патриот что ли) ему другие клубы и сборные не нужны, видимо если не реал то только франция

      уверен что зидан давно мог уже поскакать по всемклубам мира от баварии от челси юве и псж, но отдыхает)

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