Чистяков прокомментировал трансфер Дзюбы в «Локомотив»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о том, что его экс-одноклубник Артем Дзюба перешел в «Локомотив».
«Что пожелаю Дзюбе? Успехов. Мы все знаем, какой он парень и футболист. Надеюсь, у него всe получится.
Во всех матчах, но не с нами. Я знаю его амбиции. Его отношение к футболу. Поэтому, честно скажу, хочу, чтобы у него получилось», – сказал Чистяков.
- Дзюба подписал полугодичный контракт с «Локо».
- Он выбрал 7-й игровой номер.
- Команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.
Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много
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Источник: «Чемпионат»