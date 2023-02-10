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    Чистяков прокомментировал трансфер Дзюбы в «Локомотив»

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о том, что его экс-одноклубник Артем Дзюба перешел в «Локомотив».

    «Что пожелаю Дзюбе? Успехов. Мы все знаем, какой он парень и футболист. Надеюсь, у него всe получится.

    Во всех матчах, но не с нами. Я знаю его амбиции. Его отношение к футболу. Поэтому, честно скажу, хочу, чтобы у него получилось», – сказал Чистяков.

    • Дзюба подписал полугодичный контракт с «Локо».
    • Он выбрал 7-й игровой номер.
    • Команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.

    Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

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    Источник: «Чемпионат»

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