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    Паршивлюк: «Карпин хотел, чтобы «Спартак» играл как «Барселона» Гвардиолы»

    Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал о совместной работе с Валерием Карпиным в «Спартаке» и «Ростове»

    — Карпин в «Спартаке» и в «Ростове» — два разных Карпина?

    — Да. С разным видением, подходом, восприятием каких-то моментов. Я был рад, что Георгич пришел в «Ростов», и пришел он совсем другим. В «Спартаке» у него было конкретное видение, как мы должны играть.

    — Как «Барселона» Гвардиолы?

    — Примерно так. И он был очень категоричный. А в «Ростове» он понимал сильные и слабые стороны игроков и исходя из них строил игру. Все периоды работы с ним дали мне что-то хорошее.

    — Представляете, каково ему сейчас, если говорить о сборной? Каково тренировать команду, которая нигде не играет?

    — Тяжелая ситуация. Не только для него, но и для игроков сборной, которые делают все возможное, но никуда теперь не могут попасть. Л

    адно, я смотрю чемпионат мира по телевизору, а они могли быть частью этого праздника. Но все мы в такой ситуации. Работаем, делаем все возможное — и надеемся, что все изменится в лучшую сторону.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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