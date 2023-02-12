«Вильярреал» и «Барселона» сыграют в матче 21-го тура Примеры.

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Встреча пройдет на стадионе «Эль Мадригал».

«Барса» лидирует в чемпионате с 53 очками, «Вильярреал» занимает седьмое место (31 очко).

Игра состоится в воскресенье, 12 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет Okko Спорт.

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 23:00 мск.

«Барса» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу каталонцев составляет 1,81. На ничью – 4,10. На выигрыш хозяев можно поставить за 4,40.