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    Где смотреть матч «Вильярреал» – «Барселона»: 21 тур Примера, 12 февраля 2023

    «Вильярреал» и «Барселона» сыграют в матче 21-го тура Примеры.

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    Встреча пройдет на стадионе «Эль Мадригал».

    «Барса» лидирует в чемпионате с 53 очками, «Вильярреал» занимает седьмое место (31 очко).

    • Игра состоится в воскресенье, 12 февраля.
    • Встречу в прямом эфире покажет Okko Спорт.
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 23:00 мск.

    «Барса» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу каталонцев составляет 1,81. На ничью – 4,10. На выигрыш хозяев можно поставить за 4,40.

    Источник: «Бомбардир»

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