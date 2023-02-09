Ди Мария решил, останется ли в Европе еще на сезон

Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария пока не собирается играть за пределами Европы.
В планах 34-летнего футболиста провести еще один год в европейских лигах.
При этом пока неизвестно, останется ли аргентинец в «Ювентусе». Контракт между сторонами истекает в июне.
- Ди Мария выступает за европейские клубы с 2007 года.
- До «Ювентуса» он поиграл за «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Бенфику».
- В этом сезоне вингер забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 17 матчах.
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Источник: твиттер журналиста Гастона Эдула