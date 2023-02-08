Месси и Роналду забили больше всего голов в ворота одной и той же команды

Самый удобный соперник для форварда «ПСЖ» Лионеля Месси по ходу карьеры – «Севилья». В ее ворота аргентинец забил 38 голов – больше, чем кому-либо.

Аналогичная ситуация у форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Он тоже больше всего голов забил «Севилье» (27).

Месси играл в Примере за «Барселону», Роналду – за «Реал».

У Месси 7 «Золотых мячей», у Роналду – 5.

Оба игрока брали трофеи со сборной.

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