Месси и Роналду забили больше всего голов в ворота одной и той же команды

Самый удобный соперник для форварда «ПСЖ» Лионеля Месси по ходу карьеры – «Севилья». В ее ворота аргентинец забил 38 голов – больше, чем кому-либо.
Аналогичная ситуация у форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Он тоже больше всего голов забил «Севилье» (27).
- Месси играл в Примере за «Барселону», Роналду – за «Реал».
- У Месси 7 «Золотых мячей», у Роналду – 5.
- Оба игрока брали трофеи со сборной.
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