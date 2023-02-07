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    Семин оценил идею с обязательными интервью арбитров после матчей

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал идею обязать арбитров давать интервью после матчей и во время спорных эпизодов.

    Потенциальное нововведение уже опробовали на Зимнем кубке РПЛ.

    «Пока Зимний Кубок РПЛ не удалось посмотреть, но слышал об этом ранее.

    Нормальная идея, чтобы судьи после матчей давали комментарии. Ничего плохого в этом не вижу», — сказал Семин.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.02.2023 23:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +647

      Таврида 19 минут назад

      Логично услышать информацию из первых уст по горячим следам, чем потом читать прилизанную и исправленную версию чиновников РФС.

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