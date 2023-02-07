Семин оценил идею с обязательными интервью арбитров после матчей

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал идею обязать арбитров давать интервью после матчей и во время спорных эпизодов.

Потенциальное нововведение уже опробовали на Зимнем кубке РПЛ.

«Пока Зимний Кубок РПЛ не удалось посмотреть, но слышал об этом ранее.

Нормальная идея, чтобы судьи после матчей давали комментарии. Ничего плохого в этом не вижу», — сказал Семин.

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