Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Песьяков назвал условие для перехода РФС в Азиатскую конфедерацию

    Вратарь «Ростова» и сборной России Сергей Песьяков рассказал, при каких обстоятельствах поддержит уход РФС из Европы в Азию.

    По его мнению, в этом вопросе нужно ориентироваться на срок отстранения.

    – К чему больше склоняешься – к переходу в Азию или сохранению прописки в УЕФА?

    – Не знаю... Конечно же, я за Европу, но если бан будет действовать лет 10-15, есть смысл идти в Азию.

    Думаю, все примерно такого же мнения, другого быть и не может. Лучше играть, но если отстранение года на два, то лучше повременить.

    Хотя, наверное, это будет уже не на моем веку (смеется).

    – Кубок Азии выиграем, если заявимся?

    – Без понятия. Там очень сильные команды, и чемпионат мира – тому подтверждение.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Аленичев объяснил, почему выступает против перехода РФС в Азию 6
    «Возможно, некоторые страны не захотят получить сильного конкурента в лице России». Матыцин – об РФС в Азии 5
    Экс-игроки сборной России навестили в больнице екатеринбургского тренера, спасшего от ожогов двух детей 2
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:38
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17691

      paracetamol 40 минут назад

      Кто такой Пися и что от него зависит?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11