Песьяков назвал условие для перехода РФС в Азиатскую конфедерацию

Вратарь «Ростова» и сборной России Сергей Песьяков рассказал, при каких обстоятельствах поддержит уход РФС из Европы в Азию.

По его мнению, в этом вопросе нужно ориентироваться на срок отстранения.

– К чему больше склоняешься – к переходу в Азию или сохранению прописки в УЕФА?

– Не знаю... Конечно же, я за Европу, но если бан будет действовать лет 10-15, есть смысл идти в Азию.

Думаю, все примерно такого же мнения, другого быть и не может. Лучше играть, но если отстранение года на два, то лучше повременить.

Хотя, наверное, это будет уже не на моем веку (смеется).

– Кубок Азии выиграем, если заявимся?

– Без понятия. Там очень сильные команды, и чемпионат мира – тому подтверждение.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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