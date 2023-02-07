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    Боссы «Манчестер Сити» пообещали очистить имя клуба на фоне обвинений от АПЛ

    Руководство «Манчестер Сити» провело встречу с футболистами и тренерами.

    Боссы клуба заверили, что не допускали финансовых нарушений, а обвинения со стороны АПЛ безосновательны.

    Они сказали, что очистят имя «Сити».

    • АПЛ обвинила клуб в несоблюдении 100+ финансовых правил.
    • Нарушения найдены за период с сезона-2009/10.
    • С 2009 года «Манчестер Сити» выигрывал чемпионат Англии 6 раз.
    • Теперь команду могут лишить трофеев.

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    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 13:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +45

      ARSENAL LONDONN 43 минуты назад

      Посмотрим, посмотрим какие они люди слова!

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