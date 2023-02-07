Боссы «Манчестер Сити» пообещали очистить имя клуба на фоне обвинений от АПЛ

Руководство «Манчестер Сити» провело встречу с футболистами и тренерами.

Боссы клуба заверили, что не допускали финансовых нарушений, а обвинения со стороны АПЛ безосновательны.

Они сказали, что очистят имя «Сити».

АПЛ обвинила клуб в несоблюдении 100+ финансовых правил.

Нарушения найдены за период с сезона-2009/10.

С 2009 года «Манчестер Сити» выигрывал чемпионат Англии 6 раз.

Теперь команду могут лишить трофеев.

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