Неймар вернулся к тренировкам на следующий день после дня рождения. Он пропустил два матча «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар возобновил тренировки с командой.
Он пропустил неделю из-за мышечного перенапряжения.
За этот период парижане сыграли с «Монпелье» (3:1) и «Тулузой» (2:1).
- Неймар отсутствовал в преддверии своего дня рождения.
- В воскресенье, 5 февраля, ему исполнился 31 год.
- В 2022-м форвард также восстанавливался от травмы перед днем рождения.
- В этом сезоне он забил 17 голов и сделал 15 ассистов в 25 матчах.
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Источник: Get French Football News