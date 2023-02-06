Неймар вернулся к тренировкам на следующий день после дня рождения. Он пропустил два матча «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар возобновил тренировки с командой.

Он пропустил неделю из-за мышечного перенапряжения.

За этот период парижане сыграли с «Монпелье» (3:1) и «Тулузой» (2:1).

Неймар отсутствовал в преддверии своего дня рождения.

В воскресенье, 5 февраля, ему исполнился 31 год.

В 2022-м форвард также восстанавливался от травмы перед днем рождения.

В этом сезоне он забил 17 голов и сделал 15 ассистов в 25 матчах.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно