Головин отреагировал на интерес «Боруссии» Д

Самое смешное , что слухи об интересе Боруссии , появились после закрытия трансферного окна в Европе.
Господа , озабоченные журналисты и агенты , вы теперь этим нас будете кормить до лета ?
Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на интерес дортмундской «Боруссии».
«Интерес «Боруссии»? Я игрок «Монако», и нужно сделать все, чтобы мы как можно лучше сыграли вторую половину сезона», – сказал Головин.
- В этом сезоне Лиги 1 у Головина 20 матчей, 4 гола.
- Контракт Головина действует до 2024 года.
- Головин – воспитанник ЦСКА, четвертьфиналист ЧМ-2018.
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