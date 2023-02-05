Головин отреагировал на интерес «Боруссии» Д

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на интерес дортмундской «Боруссии».

«Интерес «Боруссии»? Я игрок «Монако», и нужно сделать все, чтобы мы как можно лучше сыграли вторую половину сезона», – сказал Головин.

В этом сезоне Лиги 1 у Головина 20 матчей, 4 гола.

Контракт Головина действует до 2024 года.

Головин – воспитанник ЦСКА, четвертьфиналист ЧМ-2018.

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