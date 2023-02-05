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    Головин отреагировал на интерес «Боруссии» Д

    Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на интерес дортмундской «Боруссии».

    «Интерес «Боруссии»? Я игрок «Монако», и нужно сделать все, чтобы мы как можно лучше сыграли вторую половину сезона», – сказал Головин.

    • В этом сезоне Лиги 1 у Головина 20 матчей, 4 гола.
    • Контракт Головина действует до 2024 года.
    • Головин – воспитанник ЦСКА, четвертьфиналист ЧМ-2018.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13011

      Алексей З 3 часа назад

      Самое смешное , что слухи об интересе Боруссии , появились после закрытия трансферного окна в Европе.
      Господа , озабоченные журналисты и агенты , вы теперь этим нас будете кормить до лета ?

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      Рейтинг: +1889

      lek! 4 часа назад

      Не думая нужно переходить , как мне кажется в Монако он достиг потолка нужно дальше рости .

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