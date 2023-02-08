«Манчестер Юнайтед» и «Лидс» встретятся в перенесенном матче 8-го тура АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

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«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, имея на счету 42 очка. «Лидс» идет на 17-й строчке (18 очков).

Пять последних очных матчей: четыре победы «МЮ», одна ничья.

Игра состоится в среду, 8 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.

Начало – в 23:00 по московскому времени.

«МЮ» – явный фаворит по версии букмекеров, они предлагают на команду Эрика тен Хага коэффициент 1,54. На ничью дают 4,90. На победу гостей можно поставить за 6,90.

Где смотреть матч Манчестер Юнайтед – Лидс

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Лидс