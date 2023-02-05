Агент новичка «Химок» Голубовича: «Петар хочет остаться в России до конца карьеры»

Агент защитника «Химок» Петара Голубовича Милан Дудич рассказал о своем клиенте.

«В первую очередь, хочу отметить, что у Петара отличный характер. Молодым парнем он уехал в Италию, в «Рому». Из римского клуба уходил в аренды. За эти несколько лет он сильно подтянулся в тактических вопросах, обрел опыт.

Затем был бельгийский «Кортрейк», где Петар регулярно играл, после чего получил много интересных предложений. Мы взяли паузу в полгода, чтобы найти оптимальный вариант, в итоге он уехал в Скандинавию, где провел отличный сезон в составе «Олесунна». Норвежцы хотели, чтобы Петар остался, но мне позвонили скауты «Химок», которые следили за игроком. Я как раз находился в Турции, мы встретились, пообщались и решили, что переход в Россию станет отличным опытом для Голубовича.

Думаю, он поможет «Химкам» остаться в РПЛ. Не знаю, купит ли его через какое-то время кто-то из топ-клубов, но вообще Петар надеется остаться в России до конца карьеры», — сказал Дудич.

Последней командой Голубовича был норвежский «Олесунн».

С 2014 по 2017 год он числился в «Роме», но так и не дебютировал за римлян.

Рыночная стоимость балканца – 350 тысяч евро.

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