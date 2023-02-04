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    Семин назвал единственную способность, которая нужна российским тренерам для работы в Европе

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что все тренеры РПЛ готовы к работе в Европе. Нужно лишь знать иностранные языки.

    «Любой тренер РПЛ, знающий иностранные языки, может работать в Европе», – считает тренер.

    • Сам Семин работал в Украине, Азербайджане, Новой Зеландии.
    • С украинским «Динамо» Семин доходил до полуфинала Кубка УЕФА.
    • С «Локомотивом» Семин трижды брал РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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