Семин назвал единственную способность, которая нужна российским тренерам для работы в Европе

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что все тренеры РПЛ готовы к работе в Европе. Нужно лишь знать иностранные языки.

«Любой тренер РПЛ, знающий иностранные языки, может работать в Европе», – считает тренер.

Сам Семин работал в Украине, Азербайджане, Новой Зеландии.

С украинским «Динамо» Семин доходил до полуфинала Кубка УЕФА.

С «Локомотивом» Семин трижды брал РПЛ.

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