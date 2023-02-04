«Объяснений нет, извините. Я разочарован и зол». Клопп – после разгрома от «Вулверхэмптона»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выступил с речью после матча 22-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (0:3).

«Очевидно, это было ужасное начало матча для нас. Два гола, которые не могли произойти. Но это случилось, и мы проигрывали со счетом 2:0 по нашей собственной вине. Мы должны были лучше защищаться. В тот период мы были пассивны. Я не могу это объяснить. Этому нет оправдания.

Концентрация в течение первых 15 минут... Опять же, я не могу объяснить. Но такие 15 минут нельзя допускать. Это нужно изменить. В этом все дело. Я снова стою здесь, и по первым 15 минутам у меня нет никаких объяснений, извините. В итоге мы проиграли со счетом 3:0, потому что их гол во втором тайме был, пожалуй, первым, когда они пересекли линию нашей штрафной.

Мы должны немедленно измениться в следующей игре. «Эвертон» сегодня победил, и у них хороший момент, так что мы должны снова доказать свою силу. На данный момент я так разочарован и зол из-за первых 15 минут, что не могу подобрать для этого слов. «Волки» заслужили три очка», – сказал Клопп.

Ливерпульцы идет в АПЛ 10-ми.

Команде в 1/8 финала Лиги чемпионов предстоит сыграть с «Реалом».

«Вулверхэмптон» покинул зону вылета.

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