Поттер объяснил замену Мудрика в перерыве матча «Челси» – «Фулхэм»

Боже, чего столько пишут про это чудика украинского? Вышел на замену в матче с Ливерпулем и 2 раза убежал от 150 летнего Милнера... Откуда весь этот онанизм на него? Лишний раз хотят унизить Челси за то как их на бабки развели походу.
Главный тренер «Челси» Грэм Поттер назвал причину ранней замены Михаила Мудрика в игре 22-го тура АПЛ против «Фулхэма».
- Украинский вингер вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве.
- Матч завершился нулевой ничьей.
«У него была сильная простуда. Он болел на этой неделе. Мы не хотели им рисковать.
Думали, что 60 минут – это его максимум, но в перерыве он не очень хорошо себя чувствовал», – объяснил Поттер.
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