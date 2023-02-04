Поттер объяснил замену Мудрика в перерыве матча «Челси» – «Фулхэм»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер назвал причину ранней замены Михаила Мудрика в игре 22-го тура АПЛ против «Фулхэма».

Украинский вингер вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве.

Матч завершился нулевой ничьей.

«У него была сильная простуда. Он болел на этой неделе. Мы не хотели им рисковать.

Думали, что 60 минут – это его максимум, но в перерыве он не очень хорошо себя чувствовал», – объяснил Поттер.

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