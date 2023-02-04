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    Поттер объяснил замену Мудрика в перерыве матча «Челси» – «Фулхэм»

    Главный тренер «Челси» Грэм Поттер назвал причину ранней замены Михаила Мудрика в игре 22-го тура АПЛ против «Фулхэма».

    • Украинский вингер вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве.
    • Матч завершился нулевой ничьей.

    «У него была сильная простуда. Он болел на этой неделе. Мы не хотели им рисковать.

    Думали, что 60 минут – это его максимум, но в перерыве он не очень хорошо себя чувствовал», – объяснил Поттер.

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    Источник: Metro

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    Сегодня, 12:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +340

      TANNER 3 часа назад

      Боже, чего столько пишут про это чудика украинского? Вышел на замену в матче с Ливерпулем и 2 раза убежал от 150 летнего Милнера... Откуда весь этот онанизм на него? Лишний раз хотят унизить Челси за то как их на бабки развели походу.

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      Рейтинг: +1887

      jek718875 3 часа назад

      А мы подумали...,карьера закончилась не начавшись

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