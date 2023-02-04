АПЛ. «Челси» сыграл вничью с «Фулхэмом» (0:0). Мудрика заменили в перерыве

«Челси» в 22-м туре чемпионата Англии сыграл вничью с «Фулхэмом». Команды не забили друг другу впервые с 2012 года.

Новичок «Челси» Михаил Мудрик был заменен в перерыве.

«Фулхэм» поднялся на шестое место, «Челси» – на девятое.

У «Челси» одна победа в последних семи матчах. «Фулхэм» не побеждает четыре матча подряд.

Англия. АПЛ. 22-й тур

Челси – Фулхэм – 0:0

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Получи до 10 000 рублей за регистрацию