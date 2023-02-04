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    АПЛ. «Челси» сыграл вничью с «Фулхэмом» (0:0). Мудрика заменили в перерыве

    «Челси» в 22-м туре чемпионата Англии сыграл вничью с «Фулхэмом». Команды не забили друг другу впервые с 2012 года.

    Новичок «Челси» Михаил Мудрик был заменен в перерыве.

    «Фулхэм» поднялся на шестое место, «Челси» – на девятое.

    У «Челси» одна победа в последних семи матчах. «Фулхэм» не побеждает четыре матча подряд.

    Англия. АПЛ. 22-й тур

    Челси – Фулхэм – 0:0

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      slepka_nova 15 минут назад

      Мужики, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сервис по фразе: ПРОГНОЗ СОТКА. 10 лет ему. На первом месте выходит.

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      Рейтинг: +149

      Александр.Т. 1 час назад

      А что так его же почти все эксперты нахваливали

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