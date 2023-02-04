АПЛ. «Челси» сыграл вничью с «Фулхэмом» (0:0). Мудрика заменили в перерыве

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«Челси» в 22-м туре чемпионата Англии сыграл вничью с «Фулхэмом». Команды не забили друг другу впервые с 2012 года.
Новичок «Челси» Михаил Мудрик был заменен в перерыве.
«Фулхэм» поднялся на шестое место, «Челси» – на девятое.
У «Челси» одна победа в последних семи матчах. «Фулхэм» не побеждает четыре матча подряд.
Англия. АПЛ. 22-й тур
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