Байрамян: «Конечно, Сперцян готов к Европе»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян считает, что его партнер по сборной Армении Эдуард Сперцян («Краснодар») готов к отъезду в европейский чемпионат.

«Готов ли Сперцян к Европе? Конечно, готов. Он игрой это доказывает. А когда переходить, это ему решать. Я считаю, что ему надо пробовать себя в сильном чемпионате, в топ-5», – сказал Байрамян.

Сперцяном интересуется ПСВ.

Игрок – уроженец Краснодара, но решил выступать за Армению.

22-летний Сперцян стоит 9 миллионов евро.

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