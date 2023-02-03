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    Байрамян: «Конечно, Сперцян готов к Европе»

    Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян считает, что его партнер по сборной Армении Эдуард Сперцян («Краснодар») готов к отъезду в европейский чемпионат.

    «Готов ли Сперцян к Европе? Конечно, готов. Он игрой это доказывает. А когда переходить, это ему решать. Я считаю, что ему надо пробовать себя в сильном чемпионате, в топ-5», – сказал Байрамян.

    • Сперцяном интересуется ПСВ.
    • Игрок – уроженец Краснодара, но решил выступать за Армению.
    • 22-летний Сперцян стоит 9 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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