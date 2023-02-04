«Эвертон» и «Арсенал» сыграют в матче 22-го тура АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

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«Эвертон» занимает 19-е место в чемпионате (15 очков), «Арсенал» лидирует (50 очков).

Пять последних очных матчей: три победы «Эвертона», два раза выиграл «Арсенал».

Игра состоится в субботу, 4 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.

Начало – в 15:30 мск.

«Арсенал» – явный фаворит матча, на победу лондонской команды букмекеры дают коэффициент 1,45. На ничью можно поставить за 4,80. На выигрыш хозяев – за 8,30.

Где смотреть матч Эвертон – Арсенал

Прогноз на матч Эвертон – Арсенал