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    Во сколько смотреть матч «Эвертон» – «Арсенал»: 22 тур АПЛ, 4 февраля 2023

    «Эвертон» и «Арсенал» сыграют в матче 22-го тура АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

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    «Эвертон» занимает 19-е место в чемпионате (15 очков), «Арсенал» лидирует (50 очков).

    Пять последних очных матчей: три победы «Эвертона», два раза выиграл «Арсенал».

    • Игра состоится в субботу, 4 февраля.
    • Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.
    • Начало – в 15:30 мск.

    «Арсенал» – явный фаворит матча, на победу лондонской команды букмекеры дают коэффициент 1,45. На ничью можно поставить за 4,80. На выигрыш хозяев – за 8,30.

    Где смотреть матч Эвертон – Арсенал

    Прогноз на матч Эвертон – Арсенал

    Источник: «Бомбардир»

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