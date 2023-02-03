Джикия отреагировал на обращение «Зенита» в CAS из-за решения КДК по драке со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал новость о том, что «Зенит» подал жалобу в CAS на дисквалификацию своих игроков за драку в матче со «Спартаком».

«Зенит» лишился Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао.

У «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.

Все шестеро отстранены на 6 матчей Кубка России.

— Сегодня появилась информация, что «Зенит» пошел в CAS. Как одним словом охарактеризуете эту ситуацию?

— Не будем комментировать то, что было в том году. Будем смотреть только вперед.

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