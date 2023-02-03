Орлов назвал двух лучших легионеров, игравших в России

Журналист и комментатор Геннадий Орлов назвал двух сильнейших легионеров в истории РПЛ.

«Вагнер Лав. Еще скажу про Халка. Они оба – выдающиеся игроки, оба играли за сборную Бразилии, вызываясь из российского чемпионата.

Сейчас в сборной Бразилии будет новый главный тренер. У того, который был, у него была непонятная конфликтная история с победителями Олимпиады – Малкомом и Клаудиньо. Теперь они по возрасту подходят.

Я очень надеюсь, что они из «Зенита» поедут в сборную Бразилии», – сказал Орлов.

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