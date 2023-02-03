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    Орлов назвал двух лучших легионеров, игравших в России

    Журналист и комментатор Геннадий Орлов назвал двух сильнейших легионеров в истории РПЛ.

    «Вагнер Лав. Еще скажу про Халка. Они оба – выдающиеся игроки, оба играли за сборную Бразилии, вызываясь из российского чемпионата.

    Сейчас в сборной Бразилии будет новый главный тренер. У того, который был, у него была непонятная конфликтная история с победителями Олимпиады – Малкомом и Клаудиньо. Теперь они по возрасту подходят.

    Я очень надеюсь, что они из «Зенита» поедут в сборную Бразилии», – сказал Орлов.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +357

      ПалкоВводецъ (returned) 12 минут назад

      Согласен. Вагнер Лав и Халк лучшие. Я бы добавил третьим Данни. Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +135

      Chicha 1 час назад

      Как так, Вагнер Лав не играл в Зените?

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 1 час назад

      типа ЭтоО не в счет?!

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