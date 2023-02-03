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Орлов назвал двух лучших легионеров, игравших в России

3 февраля 2023, 07:59
4

Журналист и комментатор Геннадий Орлов назвал двух сильнейших легионеров в истории РПЛ.

«Вагнер Лав. Еще скажу про Халка. Они оба – выдающиеся игроки, оба играли за сборную Бразилии, вызываясь из российского чемпионата.

Сейчас в сборной Бразилии будет новый главный тренер. У того, который был, у него была непонятная конфликтная история с победителями Олимпиады – Малкомом и Клаудиньо. Теперь они по возрасту подходят.

Я очень надеюсь, что они из «Зенита» поедут в сборную Бразилии», – сказал Орлов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Вагнер Лав Халк Орлов Геннадий
Комментарии (4)
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каа
1675401923
типа ЭтоО не в счет?!
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Chicha
1675403632
Как так, Вагнер Лав не играл в Зените?
Ответить
НикКин
1675410206
Вагнер лав согласен а еще Робсон, Лекхето , Тчуйсе, Видич ,Иванович
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jek718875
1675413918
А РОБЕРТО КАРЛОС в АНЖИ
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